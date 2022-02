Si gioca la 22^ giornata del Campionato di Serie B

Si giocherà nel week-end la 22^ giornata del campionato di Serie B, la capolista Lecce se la vedrà nel big match del Via del Mare contro il Benevento, mentre il Pisa attende all’Arena la Ternana. Il Brescia di Inzaghi non dovrebbe avere problemi a battere l’Alessandria, mentre il favorito per la promozione Monza attende al Brianteo la Spal. Di seguito il programma delle gare:

Sabato ore 14

Cittadella-Cremonese:

Monza-Spal:

Parma-Pordenone:

Pisa-Ternana:

Vicenza-Cosenza:

Sabato ore 16.15

Perugia-Frosinone:

Reggina-Crotone:

Domenica ore 15.30

Ascoli-Como:

Brescia-Alessandria:

Lecce-Benevento: