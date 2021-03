La Spal ha esonerato Marino

Il ko contro il Pisa di ieri sera è stato il colpo fatale per Marino. La Spal ha così deciso di dire addio al tecnico e di affidare la squadra a Massimo Rastelli. Il neo tecnico ha già firmato un contratto fino al 30 giugno 2021, con inclusa opzione di rinnovo per un’altra stagione. Il tecnico si è inserito nell’immediato e sin dal pomeriggio di oggi ha allenato la squadra.

Spal, il comunicato ufficiale della società

La Spal ha provveduto a diramare i comunicati ufficiali per dare le due notizie attraverso il proprio sito web ufficiale. Il comunicato recita: “S.P.A.L. srl comunica di aver sollevato Pasquale Marino dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra. La società ringrazia Marino e il suo staff per il lavoro svolto nel corso dell’attuale stagione di Serie BKT 2020-21, augurando le migliori soddisfazioni sportive nel proseguo della loro carriera” e “S.P.A.L. srl comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra a Massimo Rastelli. Il nuovo allenatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 con opzione per la stagione successiva. Nato a Torre del Greco il 27 dicembre 1968, Rastelli è stato ex attaccante in Serie A, B e C, militando tra le altre nel Napoli, Piacenza, Reggina, Lucchese, Avellino e Juve Stabia prima di iniziare la carriera di allenatore. Come tecnico ha allenato Juve Stabia, Brindisi, Portogruaro, Avellino, Cagliari, fino all’ultima esperienza dello scorso anno con la Cremonese. Lo staff tecnico sarà composto dal vice allenatore Dario Rossi, dal preparatore atletico Francesco Esposito e dal collaboratore tecnico David Dei, insieme alla conferma di Cristiano Scalabrelli come preparatore dei portieri, Mauro Carretta come match analyst, Fabrizio Franceschetti e Carlo Voltolini come recupero infortuni. Il neo allenatore spallino dirigerà oggi pomeriggio il primo allenamento al Centro Sportivo “GB Fabbri” SPAL, seduta che si svolgerà a porte chiuse“.