Il Giudice sportivo ha squalificato due calciatori

Come riferisce la Lega B, sono stati emessi i provvedimento del giudice sportivo dopo la 1^ giornata del campionato.

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 24 agosto 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 20-21-22 agosto 2021 – Prima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KOUAN Oulai Christian (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SAMPIRISI Mario (Monza): per avere, al 38° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto al Direttore di gara un’espressione irrispettosa.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ACAMPORA Gennaro (Benevento)

ADORNI Davide (Cittadella)

BA Abou Malal (Alessandria)

BALOGH Botond (Parma)

BARILLA’ Antonino (Monza)

BELLUSCI Giuseppe (Monza)

BENEDETTI Amedeo (Cittadella)

BENEDETTI Simone (Alessandria)

BIANCHI Nicolo (Reggina)

BIANCHIMANO Andrea (Perugia)

CARACCIOLO Antonio (Pisa)

CASSANDRO Tommaso (Cittadella)

CASTAGNETTI Michele (Cremonese)

CIONEK THIAGO Rangel (Reggina)

COLLOCOLO Michele (Ascoli)

COLOMBO Lorenzo (Spal)

DE ALMEIDA LOPES P Pedro Miguel (Monza)

DELL’ ORCO Cristian (Perugia)

DIAW Davide Djily (L.R. Vicenza)

DICKMANN Lorenzo Maria (Spal)

DIONISI Federico (Ascoli)

ELIA Salvatore (Benevento)

ELLERTSSON Mikael Egill (Spal)

FALZERANO Marcello (Perugia)

FRARE Domenico (Cittadella)

GAGLIOLO Riccardo (Parma)

GATTI Federico (Frosinone)

GLIOZZI Ettore (Como)

HMAIDAT Ismail (Como)

IMPROTA Riccardo (Benevento)

LARIBI Karim (Reggina)

LERIS Mehdi (Brescia)

MANGRAVITI Massimiliano (Brescia)

MARIN Marius Mihai (Pisa)

MINELLI Alessandro (Cosenza)

MISURACA Gianvito (Pordenone)

MOLINA Salvatore (Crotone)

MONDONICO Davide (Crotone)

PADELLA Emanuele (L.R. Vicenza)

PARODI Luca (Alessandria)

PAVAN Nicola (Cittadella)

PIEROZZI Edoardo (Alessandria)

PONTISSO Simone (L.R. Vicenza)

RAVANELLI Luca (Cremonese)

ROSI Aleandro (Perugia)

SY Sanasi Mahamado (Cosenza)

SANTORO Simone (Perugia)

SCAGLIA Filippo (Como)

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Lecce)

TAVERNELLI Camillo (Cittadella)

TONINELLI Dario (Como)

VALERI Emanuele (Cremonese)

VISENTIN Santiago Guido (Crotone)

VIVIANI Federico (Spal)

VULIC Milos (Crotone)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

CALDERONI Marco (L.R. Vicenza): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CISTANA Andrea (Brescia)

JORONEN Jesse Pekka (Brescia)