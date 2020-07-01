Serie B: le designazioni arbitrali della 32^ giornata

Di
Salvatore Ciotta
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L'ARBITRO DANIELE ORSATO

Rese note le designazioni arbitrali della 32^ giornata di Serie B

Di seguito le designazioni arbitrali diramate dalla Lega:

COSENZA – ASCOLI

ABBATTISTA

ROSSI C. – SECHI

IV: ROBILOTTA

CREMONESE – PESCARA

MAGGIONI

BERTI – MARGANI

IV: SOZZA

CROTONE – BENEVENTO

AURELIANO

CIPRESSA – AVALOS

IV: LONGO

V.ENTELLA – CHIEVOVERONA

MARINI

PERROTTI – SCHIRRU

IV: PANETTELLA

FROSINONE – SPEZIA

PEZZUTO

TARDINO – MASTRODONATO

IV: GAROFALO

PERUGIA – PORDENONE

CAMPLONE

BERCIGLI – RASPOLLINI

IV: AYROLDI

PISA – CITTADELLA h. 18.45

DI MARTINO

GROSSI – MOKHTAR

IV: PRONTERA

SALERNITANA – JUVE STABIA

FOURNEAU

FIORE – PAGLIARDINI

IV: ILLUZZI

TRAPANI – LIVORNO

AMABILE

SCARPA – LANOTTE

IV: PASHUKU

VENEZIA – EMPOLI

VOLPI

MACADDINO – AFFATATO

IV: TREMOLADA

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