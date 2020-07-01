Serie B: le designazioni arbitrali della 32^ giornata

Rese note le designazioni arbitrali della 32^ giornata di Serie B
Di seguito le designazioni arbitrali diramate dalla Lega:
COSENZA – ASCOLI
ABBATTISTA
ROSSI C. – SECHI
IV: ROBILOTTA
CREMONESE – PESCARA
MAGGIONI
BERTI – MARGANI
IV: SOZZA
CROTONE – BENEVENTO
AURELIANO
CIPRESSA – AVALOS
IV: LONGO
V.ENTELLA – CHIEVOVERONA
MARINI
PERROTTI – SCHIRRU
IV: PANETTELLA
FROSINONE – SPEZIA
PEZZUTO
TARDINO – MASTRODONATO
IV: GAROFALO
PERUGIA – PORDENONE
CAMPLONE
BERCIGLI – RASPOLLINI
IV: AYROLDI
PISA – CITTADELLA h. 18.45
DI MARTINO
GROSSI – MOKHTAR
IV: PRONTERA
SALERNITANA – JUVE STABIA
FOURNEAU
FIORE – PAGLIARDINI
IV: ILLUZZI
TRAPANI – LIVORNO
AMABILE
SCARPA – LANOTTE
IV: PASHUKU
VENEZIA – EMPOLI
VOLPI
MACADDINO – AFFATATO
IV: TREMOLADA