Il Campionato di Serie B, prevede due anticipi

La Serie B riparte con due anticipi, a Como arriva il Frosinone, mentre il Crotone andrà in trasferta contro la capolista Brescia.

Probabili formazioni: Como-Frosinone h. 18,00

Como (4-4-2): Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Ioannou; Iovine, Bellemo, H’Maidat, Chajia; Cerri, La Gumina. All.: G. Gattuso

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Garritano, Maiello, Boloca; Canotto, Ciano, Tribuzzi. All.: F. Grosso

Probabili formazioni Brescia-Crotone h. 20,30

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bertagnoli, Van de Looi, Jagiello; Tramoni, Bajic, Leris. Allenatore: Filippo Inzaghi.

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Mogos, Estevez, Vulic, Molina; Benali, Kargbo; Mulattieri. Allenatore: Francesco Modesto.

Come vedere le partite in tv e streaming

Il due match, saranno visibili in diretta tv sulla piattaforma online a pagamento di Sky Sport, su Now TV e quella in streaming di Dazn.