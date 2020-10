Serie B: Nessuno a punteggio pieno. Vincono Reggina, Reggiana, Frosinone e Lecce

Nessuna squadra a punteggio pieno , tris Reggina

La seconda giornata di Serie B vede in testa 5 squadre che non sono a punteggio pieno, la Reggina cala il tris contro il Pescara con Liotti che va a segno con una doppietta. Il Lecce non fatica troppo contro l’Ascoli, la Reggiana batte a sorpresa l’Entella, il Frosinone si riprende e sbanca il Penzo con il risultato di 2-0. Finisce in parità il big match del Castellani tra Empoli e Monza.

I risultati

Ascoli-Lecce 0-2 (Mancosu 54′, Henderson 66′)

Empoli-Monza 0-0

Entella-Reggiana 0-2 (Mazzocchi 43′, Varone 88′)

Reggina-Pescara 3-1 (Liotti 23′, Liotti 27′, Menez 44′, Maistro 70′)

Spal-Cosenza 1-1 (Salamon 48′, Tiritiello 94′)

Venezia-Frosinone 0-2 (Novakovich 58′, Szyminski 70′)

Vicenza – Pordenone 1-1 54′ Diaw, 62′ Cappelletti

Domani, alle 15.00 Pisa – Cremonese e alle 21.00 Cittadella – Brescia

Classifica: Reggiana, Reggina, Empoli, Lecce, Salernitana 4; Cittadella, Frosinone, Venezia 3; Cosenza, Spal, Monza , Pordenone 2; Pisa, Brescia, Chievo, Ascoli, Pescara, Entella, Vicenza 1, Cremonese 0.