Serie B, Perugia-Empoli 0-1: decide Frattesi. Cronaca e Tabellino

Perugia-Empoli 0-1: decide Frattesi

Serie B Perugia Empoli Tabellino | L’Empoli supera 1-0 nel finale il Perugia nella gara del Renato Curi valida per la 25° giornata di Serie B. Decisiva la rete di Frattesi al 44′ della ripresa. I toscani centrano così la terza vittoria consecutive e salgono a quota 36 punti, a ridosso della zona playoff, mentre gli umbri rimangono fermi a 33. E in piena notte arriva il comunicato ufficiale della Società di Santopadre relativo alla situazione della squadra. Nel dettaglio il club del capoluogo umbro sottolinea che: “A.C. Perugia Calcio comunica che nella giornata di domani la Lega B si pronuncerà in merito al prosieguo del campionato con eventuale blocco delle partite o della disputa delle stesse a porte chiuse. Quanto disposto sarà vincolante per il Club nell’organizzare il ritiro della squadra che verrà, comunque, tempestivamente comunicato”.

Serie B Perugia Empoli: il Tabellino

Reti: 89′ Frattesi

Perugia (4-3-3): Vicario; Rosi, Angella (67′ Sgarbi), Rajkovic, Di Chiara; Greco (79′ Dragomir), Carraro, Kouan, Mazzocchi, Iemmello (86′ Melchiorri), Buonaiuto. Non entrati: Fulignati, Albertoni, Falcinelli, Nicolussi Caviglia, Konate. Allenatore: Cosmi in panchina Bazzani per squalifica

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli (46′ Sierralta), Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Bajrami (63′ Ciciretti), La Mantia (79′ Mancuso), Tutino. Non entrati: Branduani, Perucchini; Nikolaou, Stulac, Zurkowski, Pinna, Fantacci, Bandinelli. Allenatore: Marino

Ammoniti: Balkovec, Rosi, Romagnoli, Henderson, Iemmello, Sierralta,

Angoli: 9-6