Serie B, Benevento è inarrestabile: risultati e classifica dopo la 27 giornata

Serie B, Benevento inarrestabile stop per il Frosinone

Serie B Risultati Classifica 27 giornata | In Serie B il Benevento è un rullo compressore e anche nella 27° giornata fa bottino pieno continuando a volare in totale solitudine verso la A mentre per le inseguitrici preziosa vittoria nei minuti di recupero del Crotone e mezzo falso del Frosinone che vede insidiato il secondo posto alla luce anche delle vittorie di Cittadella, Salernitana e Pordenone. La capolista vince in casa del Perugia per 2-1 con reti di Caldirola e Insigne (Melchiorri nel finale per gli umbri) e allunga a 19 punti il vantaggio sul Frosinone che non va oltre il 2-2 in casa del Livorno (Ferrari, pareggio degli ospiti con Citro, nuovo vantaggio dei toscani con del Prato e rete del definitivo pari di Dionisi) mentre il Crotone supera con un gol al 95′ di Simy il Pisa per 1-0 (espulso Belli al 92′ per i toscani) e vola a 46 punti ad un punto appena dal Frosinone. Vittorie pesanti anche del Cittadella che supera fuori casa il Cosenza per 2-1 (reti di Stanco e Vita e Asencio nel finale per i cosentini), della Salernitana che supera 2-0 il Venezia (errore sbagliato da Longo e squadra in 10 per il rosso a Riccardi) con Klyine e Karo e del Pordenone che piega in casa lo Juve Stabia 2-1 con rete decisiva di Strizzolo all’83’ (a segno Gavazzi e Di Mariano su rigore per gli ospiti). Poker del Trapani sull’Entella per 4-1 con ospiti in vantaggio con un autorete di Coulibaly al 23′: nella ripresa siciliani scatenati con Evacuo, Pettinari, Taugourdeau e Scaglia. Balzo in avanti dell’Empoli che supera, in un match disputato a porte chiuse, la Cremonese fuori casa per 3-2 posizionandosi all’ottavo posto provvisorio, l’ultimo valido per i playoff: lombardi due volte in vantaggio con Ravanelli e Parigini (di Serrialta e Mancuso le reti del pareggio) e gol vittoria di Bajrami al 58′ per i toscani.

Serie B, risultati e classifica dopo la 27 Giornata

Questi i risultati delle partite valide per la 27° giornata di serie B:

Cosenza-Cittadella 1-2;

Cremonese-Empoli 2-3;

Crotone-Pisa 1-0;

Livorno-Frosinone 2-2;

Perugia-Benevento 1-2;

Pordenone-Juve Stabia 2-1;

Salernitana-Venezia 2-0;

Trapani-Entella 4-1

Spezia-Pescara 4 marzo ore 21

Ascoli-Chievo rinviata a data da destinarsi

Classifica Serie B

Benevento 66; Frosinone 47; Crotone 46; Cittadella 43; Salernitana e Pordenone 42; Spezia 41*; Empoli 39; Chievo 37*; Entella, Pescara * 35; Pisa, Perugia e Juve Stabia 33; Venezia 32; Ascoli 31**; Cremonese 27*; Trapani 26; Cosenza 24; Livorno 18.