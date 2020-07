Serie B Risultati Classifica: il Crotone torna in Serie A

Il Crotone può far festa. Grazie al pareggio senza reti dello Spezia contro la Cremonese, il Crotone, vincitore per 5-1 nell’anticipo contro il Livorno, ha conquistato matematicamente la promozione in serie A (per la seconda volta nella sua storia) con due giornate di anticipo. Gli spezzini si devono accontentare dell’accesso matematico ai playoff. Frena anche il Pordenone che in trasferta contro l’Ascoli chiude sul 2-2 tenendosi ad una lunghezza dagli spezzini. Cade il Frosinone che in casa è battuta 3-2 dal neopromosso Benevento, e il Cittadella battuto 4-1 dal Chievo. L’Empoli entra in zona playoff battendo 4-2 in casa della Salernitana mentre il Pisa cade contro il Cosenza per 2-1 che rimette un piede in serie B tenendo vive le speranze per accedere ai playout. In chiave salvezza vince il Trapani 1-0 sul Pescara. Cade lo Juve Stabia che perde a Venezia per 1-0. Vittoria del Perugia sull’Entella per 2-0

Serie B Risultati Classifica: fonte DAZN

LIVORNO-CROTONE 1-5 12′ Trovato (L), 31′ Zanellato (C), 35′ e 59′ rig. Simy (C), 40′ Gerbo (C), 55′ Molina (C)

SALERNITANA-EMPOLI 2-4 24′ Gondo (S) 28′ e 40′ Bajrami (E), 43′ Ciciretti (E), 59′ Djuric (S), 85′ Mancuso (E)

TRAPANI-PESCARA 1-0 13′ Luperini (T)

CREMONESE-SPEZIA 0-0

ASCOLI-PORDENONE 2-2 1′ Bocalon (P), 22′ Pobega (P), 44′ e 48′ Ninkovic (A)

ENTELLA-PERUGIA 0-2 35′ Iemmello (P), 44′ Buonaiuto (P)

CHIEVO-CITTADELLA 4-1 11′ Panico (Ci), 42′ Rigione (Ch), 45’+2′ Vignato (Ch), 64′ Di Noia (Ch), 76′ Djordjevic (Ch)

FROSINONE-BENEVENTO 2-3 7′ Di Serio (B), 30′ Brighenti (F), 38′ Caldirola (B), 40′ Tello (B), 59′ Dionisi (F)

VENEZIA-JUVE STABIA 1-0 45’+2′ Maleh (V)

COSENZA-PISA 2-1 28′ Carretta (C), 77′ De Vitis (P), 93′ Raul Asencio (C)

La nuova classifica

Benevento 83; Crotone 65; Spezia 57; Pordenone 56; Frosinone 53; Cittadella 52; Salernitana ed Empoli 51; Pisa e Chievo 50; Entella e Venezia 47; Ascoli 46; Perugia e Cremonese 45; Pescara 42; Juve Stabia 41; Cosenza 40; Trapani 38 (-2); Livorno 21.