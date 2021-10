La capolista Pisa sconfitta a Crotone

Cade a sorpresa il Pisa allo Scida di Crotone, reti messe a segno da Mulattieri, Zanellato e sul finire del primo tempo da Tourè. Sconfitta indolore per i nerazzurri che al momento mantengono il +4 sulla seconda i n classifica.L’Ascoli impone il pareggio al Lecce, il Como batte con il più classico dei 2-0 l’Alessandria, la Ternana batte 3-1 il Pordenone e determina l’esonero di Rastelli a cui succede Tedino. Infine il Brescia cade a Perugia grazie ad una rete messa a segno da De Luca su rigore.

Ascoli-Lecce: 1-1 [Strefezza (L), Iliev (A)]

Cittadella-Spal: Domenica 17 ore 20:30

Como-Alessandria: 2-0 [Bellemo, Parigini]

Cosenza-Frosinone: 1-1 [Gori (C, rig.), Novakovich (F)]

Cremonese- Benevento: Domenica 17 ore 14:00

Crotone-Pisa: 2-1 [Mulattieri (C), Zanellato (C), Tourè (P)]

Parma-Monza: Domenica 17 ore 16:15

Perugia-Brescia: 1-0 [De Luca (rig.]

Pordenone-Ternana: 1-3 [Donnarumma (T), Falletti (T), Falletti (T), Falasco (P)]

Vicenza-Reggina: 0-1 [Galabinov]