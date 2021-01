Serie B: risultati e classifica della 18^ giornata

Il Monza pareggia in casa contro il Cosenza

Si apre con il successo del Chievo sull’Entella la 18^ giornata di Serie B, che consente ai clivensi di conquistare il sesto posto in classifica. Solo un pareggio per il Frosinone che rimane a secco di vittorie, non andando oltre lo 0-0 contro il Vicenza. Cadono Brescia e Venezia, rispettivamente sul campo di Pisa e Pordenone. Il Cittadella si impone sull’Ascoli, grazie alla rete di Tavernelli, che consente agli amaranto di volare al secondo posto in classifica in attesa del match tra Empoli e Salernitana in programma domani. Frena anche il Monza contro il Cosenza: non bastano le reti di Barillà e Gytkjaer, il Lecce vince a Reggio Calabia 1-9 grazie ad una rete di Stepinski.

SERIE B, 18ª GIORNATA

CHIEVO-ENTELLA 2-1 [49′ Ciciretti (C), 53′ De Luca (C), 76′ Brunori (E)]

VICENZA-FROSINONE 0-0

CITTADELLA-ASCOLI 1-0 [79′ Tavernelli]

MONZA-COSENZA 2-2 [8′ Barillà (M), 26′ Gytkjaer (M), 40′ aut. Paletta (C), 67′ Tremolada (C)]

PISA-BRESCIA 1-0 [21′ Lisi]

PORDENONE-VENEZIA 2-0 [34′ rig. Diaw, 76′ Ciurria]

REGGINA-LECCE 0-1 [28′ Stepinski]

PESCARA-CREMONESE [domenica ore 15.00]

EMPOLI-SALERNITANA [domenica ore 21.00]

SPAL-REGGIANA [lunedì ore 21.00]

CLASSIFICA SERIE B