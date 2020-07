Serie B, tris del Crotone al Benevento. Il Pordenone aggancia il Cittadella

Serie B, il Crotone torna al successo

Il Crotone torna al successo calando il tris al già promosso Benevento nella serata degli incontri validi per la 32/a giornata di Serie B. Allo ‘Scida’ finisce 3-0: grande protagonista Simy, autore della tripletta (14′, 18′ e 71′) che affonda la formazione di Pippo Inzaghi, al secondo ko stagionale. I calabresi, ora secondi da soli, sono +3 sul Pordenone, vittorioso per 2-1 a Perugia (ospiti a segno con Mazzocco e Ciurria, provvisorio pareggio degli umbri firmato da Falzerano, poi espulso nel finale) e sul Cittadella, caduto a Pisa (2-0) e agganciato dai ‘ramarri’.

Serie B, torna alla vittoria il Frosinone

Torna alla vittoria, dopo quattro mesi, il Frosinone di Nesta, che supera in casa lo Spezia 2-1 nello scontro diretto: apre Salvi, pareggio dei liguri con Galabinov e gol-vittoria di Paganini a cinque minuti dalla fine. I ciociari mantengono il quinto posto. Ritrova il successo, fondamentale in chiave playoff, la Salernitana che si impone 2-1 sulla Juve Stabia nel derby campano: padroni di casa in dieci dal 5′ per l’espulsione di Aya e avanti con Akpa Akpro, pareggio momentaneo di Forte e rete decisiva di Gondo. I granata scavalcano così il Chievo, fermato sul pari (1-1) in casa della Virtus Entella: vantaggio dei liguri siglato da Mazzitelli, risposta dei veneti di Rigione.

Serie B, gli altri match

Resta in scia playoff l’Empoli, che ottiene tre punti d’oro vincendo a Venezia: il 2-0 è firmato dalla doppietta di Mancuso. In coda respirano la Cremonese, che esce dalla zona playout imponendosi di misura sul Pescara (1-0) con Valzania-gol e l’Ascoli, che passa a Cosenza (1-0) con la rete di Scamacca nel recupero. I marchigiani agganciano la Juve Stabia, i calabresi scivolano al penultimo posto con il sorpasso del Trapani, che regola 2-1 il fanalino di coda Livorno: successo in extremis per i siciliani, che rimotano nel finale con Pettinari e Dalmonte la rete di Murilo.

Serie B, risultati e classifica

I risultati finali degli incontri validi per la 32° giornata di Serie A.

Pisa-Cittadella 2-0,

Cosenza-Ascoli 0-1,

Cremonese-Pescara 1-0,

Crotone-Benevento 3-0,

Frosinone-Spezia 2-1,

Perugia-Pordenone 1-2,

Salernitana-Juve Stabia 2-1,

Trapani-Livorno 2-1,

Venezia-Empoli 0-2,

Virtus Entella-Chievo Verona 1-1.

La nuova classifica

Benevento 76 punti; Crotone 55; Pordenone e Cittadella 52; Frosinone 51; Spezia 50; Salernitana 47; Pisa e Chievo Verona 46; Empoli 45; Virtus Entella 42; Perugia 40; Venezia e Pescara 39; Cremonese 37; Juve Stabia e Ascoli 36; Trapani 32; Cosenza 31; Livorno 21.