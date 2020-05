Serie C, la Lega decide per lo stop al campionato: la situazione

Serie C, la decisione della Lega Pro

In attesa di sapere cosa sarà dei campionato di Serie A e di B, la Lega Pro ha deciso di fermarsi. I club di serie C hanno raggiunto l’accordo per chiedere al Consiglio della Figc lo stop definitivo alla stagione di 2019/20, con la promozione in Serie B delle prime tre in classifica ovvero Monza, Vicenza e Reggina.

Serie C, la scelta della quarta promossa

Per quanto riguarda invece la quarta squadra che andrebbe promossa, a quanto si apprende, le societa’ stanno valutando se proporre la scelta del quarto club tramite il merito sportivo o se chiedere la disputa dei playoff con tutti i protocolli necessari.

L’altra importante decisione e’ stata quella di bloccare le retrocessioni, congelando anche i ripescaggi dalla Serie D. A pronunciarsi in via definitiva dovra’ essere il Consiglio federale.