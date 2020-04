Serie A, si torna in campo a Maggio, ecco le date

Serie A in campo a Maggio – Tutti attendono le date della ripresa del campionato, il Ministro Spadafora in continuo contatto con i vertici del calcio, si attende che ci siano le condizioni ottimali per evitare rischi di salute, ma le idee iniziano a schiarirsi. La data cerchiata in rosso sul calendario per la ripresa – come riporta Corriere dello Sport – è quella del 31 maggio: in quella domenica si tornerebbe in campo, con il possibile anticipo per recuperare la 25^ giornata già il 27 (con dentro pure la famigerata Inter-Samp).

Il 4 maggio la data prevista per la ripresa degli allenamenti, evitando ulteriori polemiche tra chi è pro e chi è contro e vorrebbe addirittura la conclusione anticipata del campionato. Mentre il 27 potrebbe esserci la ripresa, con il recupero della venticinquesima giornata. Un campionato che, salvo sorprese, si disputerà a porte chiuse almeno fino a Natale.