Conte: “All’Inter per molti anni. Al Chelsea chiesi Lukaku e Van Dijk”

L’allenatore dell’Inter ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni del Telegraph. Tra presente e passato Antonio Conte ha parlato dell’Inter e cosa l’ha spinto a lasciare il Chelsea

Criticato e molto spesso messo in discussione. Antonio Conte non ha alcuna intenzione di lasciare l’Inter, ecco cosa ha detto ai microfoni del Telegraph: “La scorsa stagione abbiamo fatto un qualcosa di incredibile, finire un punto dietro la Juventus, giocare la semifinale di Coppa Italia e la finale di Europa League significa che è stata una grande stagione. Il progetto qui è solo all’inizio, stiamo gettando le basi. So che le aspettative sono molto alte e molte volte quando non vinci vengo criticato molto. Sono arrivato all’Inter dieci anno dopo l’ultimo trofeo, vuol dire che si devono cambiare molte cose. Ho un altro anno di contratto con l’Inter, ho iniziato un progetto qui e voglio continuarlo, restare per molti anni perché stiamo costruendo le fondamenti.”

Poi, ha parlato anche della sua esperienza sulla panchina del Chelsea e cosa l’ha spinto a separarsi dai Blues: “Chiesi due calciatori, si trattava di Lukaku e Van Dijk, avremmo migliorato la squadra del 30%. Vincere nella mia prima stagione con il Chelsea è stato incredibile, l’anno prima chiusero decimi. Abbiamo preso Kante, lo volevo fortemente ed è stato un acquisto importantissimo per noi. Lukaku sta dimostrando all’Inter che la mia idea era giusta e anche Van Dijk ha dimostrato con il Liverpool che la mia idea era giusta per il Chelsea, ma non loro non erano sicuri”