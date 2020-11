Juventus, De Ligt esalta Pirlo: “Rispetto a Sarri c’è una mentalità diversa”

Nella sfida di ieri sera contro il Cagliari il difensore olandese ha giocato la prima partita della stagione

Quella di Matthijs de Ligt, la partita di ieri sera contro il Cagliari di Di Francesco, è stata la prima apparizione stagionale dell’olandese. L’ex Ajax ha finalmente superato i gravi problemi alla spalla.

Autore di una buona prestazione ha commentato così l’esordio: “Sono soddisfatto per me e per la prestazione della squadra. Sono stati tre mesi duri, ma sono contento e sono felice. Il periodo in cui ho convissuto coi problemi alla spalla è stato difficile, ma è importante soffrire per la squadra. Ho giocato qualche gara con la spalla fuori, ma sono contento di aver vinto il campionato”.

Sulla differenza tra Andrea Pirlo e Maurizio Sarri si è espresso cosi: “C’è una mentalità diverse. Con Pirlo proviamo a giocare più moderni, difensori con l’uno contro uno, all’Ajax ho sempre giocato così e mi piace. Abbiamo potenziale per migliorare, siamo al 70% ora. Per noi è importante lavorare sempre di più, tra qualche tempo saremo al 100%”.

Ha concluso con una battuta sulla corsa scudetto: “E’ buono che ci siano più squadre in lizza, ci sono squadre forti ed è buono anche per no. E’ più difficile ma così cresciamo di più, abbiamo tanti rivali: il Milan, l’Inter, la Lazio, l’Atalanta, il Napoli. E’ un campionato duro, secondo me dobbiamo concentrarci solo su di noi. Siamo forti abbastanza per vincere il campionato”.