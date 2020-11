Juventus, Pirlo perde un altro difensore: la situazione

Andrea Pirlo sarà costretto a rinunciare a Merih Demiral per le prossime sfide

Merih Demiral non ci sarà sicuramente per le prossime due partite contro il Ferencvárosi TC in Champions League e il Benevento in Serie A, il turco è a rischio anche per la partita contro la Dinamo Kiev. Infatti il difensore ex Sassuolo si è sottoposto alla risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. Il comunicato della società: “Merih Demiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J|Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni”