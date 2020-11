Lazio, verso Crotone: la decisione su Lulic

Il bosniaco è rientrato in gruppo dopo un lunghissimo infortunio che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco per ben 10 mesi

Senad Lulic non ci sarà per la trasferta di Crotone. Il capitano biancoceleste è reduce da un’operazione alla caviglia sinistra, un problema che lo ha tenuto fuori dal rettangolo di gioco per moltissimo tempo. Il classe 1986 si sta allenando con il gruppo da poche settimane, scalpita per tornare in campo ma al momento lo staff medico non vuole forzare il rientro. Inzaghi non vuole correre rischi e per questo motivo non partirà con la squadra per la trasferta di Crotone. Conferme sulla sua assenza arrivano anche da questioni burocratiche; la Lazio aveva tempo fino alle 12 di oggi per inserito nella lista della Serie A ma questo non è avvenuto. Lulic salterà anche la sfida di Champions League contro lo Zenit, poiché non è stato ancora inserito al posto di Djavan Anderson. La speranza del bosniaco è quella di essere almeno in panchina per la prossima gara di campionato contro l’Udinese.