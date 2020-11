Verso Napoli-Milan: le possibili scelte di Gattuso e Pioli

La sfida di stasera del San Paolo chiuderà l’ottava giornata di Serie A. Ecco come ci arrivano le due squadre alla sfida

L’ultima vittoria del Milan al San Paolo risale al 25 ottobre 2010, in quell’occasione i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri s’imposero 1-2 grazie alle reti di Robinho e Zlatan Ibrahimovic. Per il Milan poi sono arrivate 6 sconfitte e 3 pareggi.

Stefano Pioli si avvicina alla sfida con pochissimi dubbi di formazione. A Napoli non ci sarà a causa del Cornavirus e sulla panchina siederà Daniele Bonera. Le scelte sono fatte per il consueto e ormai noto 4-2-3-1. In porta ci sarà Donnarumma, mentre in difesa ritorna Romagnoli che sarà affiancato da Kjaer. Sulle fasce spazio a Calabria e Theo Hernandez. Nella mediana a due ci saranno gli intoccabili Kessie e Bennacer. Ibrahimovic unica punta, lo svedese sarà supportato da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

Situazione differente in casa Napoli. Gennaro Gattuso non avrà a disposizione Osimhen per infortunio ma anche Hysaj e Rrahmani, quest’ultimi risultati positivi al Covid. Davanti a Meret, la difesa a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Nel centrocampo a tre dovrebbe esserci Bakayoko nonostante che l’africano in settimana non si sia allenato molto a causa dell’influenza. In caso di forfait ci sarà Demme. Fabian Ruiz e Zielinski sosterranno l’ex Chelsea. In attacco Gattuso si affiderà all’attacco leggero Lozano, Mertens e Insigne.