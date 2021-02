Beppe Signori assolto con formula piena

Finalmente la fine di un incubo per Beppe Signori. L’ex attaccante della Lazio e della Nazionale azzurra è stato assolto con formula piena nell’ambito del filone piacentino dell’inchiesta sul calcioscommesse. L’ex attaccante era accusato di aver truccato il risultato della gara tra Piacenza e Padova del 2 ottobre 2010, l’ex calciatore di Foggia, Lazio e Bologna aveva rinunciato alla prescrizione ed è stato scagionato perché “il fatto non sussiste”. Signori commenta così: “Dopo dieci anni è finita, anche se io e il mio avvocato non avevamo mai avuto dubbi sulla mia innocenza”.

Beppe Signori aggiunge, come riporta mediaset: “In qualche modo vengo ripagato, giustizia parziale è stata fatta, perché comunque questi anni non me li restituirà più nessuno, è una rivincita e speriamo che sia la prima di una lunga serie – ha proseguito l’ex calciatore -. Io ho fatto tutto questo per essere riabilitato a livello sportivo. E’ una prima vittoria, spero che ne arrivino altre”.

I numeri di Beppe Signori

È il nono marcatore di sempre nella storia della Serie A avendo segnato 188 gol e vantando tre titoli di capocannoniere, vinti con la maglia della Lazio nel 1992-93, nel 1993-94 e nel 1995-96 (ex aequo con Igor Protti). – riporta wikipedia – Inoltre ha vinto 2 volte la classifica dei cannonieri della Coppa Italia nel 1992-1993 e nel 1997-1998. È stato uno dei cinque calciatori (insieme a Giuseppe Meazza, Luigi Riva, Diego Armando Maradona e Roberto Boninsegna) ad avere vinto la classifica marcatori sia in Campionato che in Coppa Italia nella stessa stagione (nel 1992-1993).

Riepilogo presenze giocatore

Minuti giocati: 2.019 (in media 72 a gara)

Presenze: 28 (22 da titolare, 6 da subentrato)

Sostituzioni: 5

Espulsioni: 0

Gare intere: 17

Riepilogo reti giocatore

Gol fatti: 7 (0 partendo dalla panchina)

Rigori: 0 trasformati (0 calciati, 0 falliti)

Gol decisivi: 3

Partite in gol: 7

N° partite decise: 3

Gol iniziale della partita: 4

Marcature multiple: 0

I risultati dell’Italia nelle partite in cui

è sceso in campo Giuseppe Signori

Giocate: 28

Vittorie: 19

Pareggi: 5

Sconfitte: 4

Gol fatti: 43

Gol subiti: 18