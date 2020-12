Siparietto in casa Knicks: due giocatori in campo con lo stesso numero

Passati negli ultimi anni sempre più spesso come gli zimbelli sportivi della lega, a causa di scelte spesso opinabili e per questioni interne mal gestite, i New York Knicks sembrano aver imboccato finalmente una strada coerente e apparentemente positiva, con i nuovi arrivi del dirigente Leon Rose e di Coach Tom Thibodeau. La scorsa notte, però, sono tornati a far ridere.

Dopo qualche minuto della loro gara contro i Philadelphia 76ers, infatti, gli ufficiali di gara si sono accorti di come sia Reggie Bullock che Mitchell Robinson stessero indossando una casacca con il numero 23. Siparietto che non è di certo passato inosservato sul web, all’interno del quale è diventato ben presto virale.

La spiegazione è da ricercarsi in un errore di stampa delle canotte in questione: il fronte di quella indossata da Bullock riportava infatti correttamente il numero 25, che era invece diventato per errore il 23 sul retro della stessa.

Problema ben presto risolto con un cambio maglia e con una risata tra arbitri e giocatori, ma che, come detto, non poteva passare inosservato.

The Knicks’ Reggie Bullock had No. 25 on the front of his jersey but No. 23 on the back.

Both he and the ref had to laugh 😅 pic.twitter.com/RABuhsv9TX

— ESPN (@espn) December 27, 2020