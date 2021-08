Termina oggi la seconda settimana di preparazione pre campionato per i Block Devils con una doppia seduta di lavoro – sala pesi in mattinata e lavoro tecnico nel pomeriggio. Ci saranno poi 2 giorni di riposo concessi dal coach Nikola Grbic.

Torna con il gruppo Sebastian Solè dopo le Olimpiadi di Tokyo

Da ieri è tornato con il gruppo Seba Solè, pilastro della compagine nella scorsa stagione. Solè torna a Perugia con il bronzo conquistato alle Olimpiadi di Tokyo: “L’Olimpiade è stata veramente un sogno ed ancora fatico a crederci fino in fondo. Credo che ogni atleta lavora e sogna di conquistare una medaglia olimpica, raggiungerla è stato per me e per tutti i miei compagni una cosa che penso ci porteremo sempre nel cuore”.

Sebastian si dice pronto a tornare a lavorare con la maglia bianconera: “Questa estate, anche quando ero in nazionale, mi proiettavo un po’ con la testa qua a Perugia, mi piaceva pensare a questo momento, quello in cui sarei tornato per iniziare la preparazione”.

Solè è fiducioso nella stagione che si prospetta, con tanti nuovi compagni, il nuovo coach e tante ambizioni di squadra. “Spero ed auguro a tutti noi che possa essere una stagione vincente, ma sappiamo bene che anche i nostri avversari hanno allestito grandi squadre. Andiamo tranquilli ed umili, con la testa in campo perché c’è tanto da lavorare. Lavoro e voglia di fare sono aspetti che non dovranno mai mancare“.

Convocazioni in nazionale italiana per i Block Devils

Arrivata ieri anche la notizia delle convocazioni in nazionale italiana da parte di coach Fefè De Giorgi in previsione della 32esima edizione dei Campionati Europei, in programma dal 1 al 19 settembre in Polonia, Repubblica Ceca, Estonia e Finlandia. Dalla squadra bianconera la nazionale ha convocato Simone Giannelli (che sarà anche il capitano della spedizione) Fabio Ricci ed Alessandro Piccinelli.