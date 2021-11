Spunta un nuovo nome nella lista di Marotta per l'attacco nerazzurro

L’Inter continua a pensare al futuro. In attesa del mercato di gennaio dove probabilmente la dirigenza nerazzurra interverrà per sistemare la rosa con qualche piccolo ritocco, la società di Zhang valuta gli obiettivi in vista della prossima stagione.

Marotta, Champions permettendo, effettuerà due investimenti pesanti nella rosa, uno in difesa che probabilmente sostituirà uno tra De Vrij o Skriniar sempre più vicini ad una possibile partenza e un vice Dzeko, che a marzo compirà 36 anni.

Marotta sta lavorando già da ora quindi per regalare a Inzaghi un grande attaccante il prossimo anno e oltre ai soliti Scamacca, Raspadori, Belotti e al giovane Mukairu, altro talento classe 2000 dell’Anderlecht piace un altro piccolo “campioncino”. Si tratta di David, attaccante canadese del Lille nato nel XX secolo.

Il giocatore non piace però solo all’Inter visto che sull’attaccante sono pronti a scatenare una vera e propria asta il Newcastle del nuovo fondo arabo ma anche il Psg di Pochettino pronto a prendere il giocatore se dovesse uscire Icardi, sempre al centro del gossip insieme a Wanda Nara. Difficile che l’attaccante lasci il club francese a campionato in corso più facile che parta a giugno quando probabilmente però il prezzo dell’attaccante canadese sarà però lievitato.