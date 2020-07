Sorteggi Champions League, tutti gli accoppiamenti della Final Eight

Sorteggi Champions League Final Eight: il responso di Nyon

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League, dopo il sorteggio effettuato oggi a Nyon:

Manchester City/RealMadrid-Juve/Lione;

RB Lipsia-Atletico Madrid;

Barcellona/Napoli-Bayern Monaco/Chelsea;

Atalanta-Paris Saint Germain.

Sorteggi Champions League Final Eight: le date

Con le gare sospese per l’emergenza Covid, al momento sono 4 le squadre qualificate alle Final Eight che si terranno a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Le 7 partite in programma si disputeranno nello Stadio da Luz e nello Stadio José Alvalade entrambi situati nella Capitale portoghese. Le partite della Final Eight saranno tutte ad eliminazione diretta.

La strada per la Finale

Questi invece gli accoppiamenti delle possibili di finale di Champions League, dopo il sorteggio effettuato oggi a Nyon:

vincente Manchester City/RealMadrid-Juve/Lione contro vincente Barcellona/Napoli-Bayern Monaco/Chelsea (SF1);

vincente RB Lipsia-Atletico Madrid contro vincente Atalanta-Paris Saint Germain (SF2).

Le due semifinali, sempre in gara unica, si giocheranno il 18 e il 19 agosto a Lisbona. La finale in programma il 23 agosto allo stadio Da Luz di Lisbona vedrà la vincente della SF 2 giocare come squadra di casa.