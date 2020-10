Il sorteggio dei gironi di Europa League

Sorteggio in agro-dolce per le italiane in Europa League. Se per Napoli e Roma non dovrebbero esserci problemi, il Milan dovrà vedersela con Lille, Sparta Praga e Celtic.

I gironi:

Gruppo A

Roma

Young Boys

Cluj

CSKA Sofia

Gruppo B

Arsenal

Rapid Vienna

Molde

Dundalk

Gruppo C

Bayer Leverkusen

Slavia Praga

Hapoel Beer-Sheva

Nizza

Gruppo D

Benfica

Standard Liegi

Glasgow Rangers

Lech Poznan

Gruppo E

PSV Eindhoven

PAOK Salonicco

Granada

Omonia

Gruppo F

Napoli

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Gruppo G

Sporting Braga

Leicester City

AEK Atene

Zorya

Gruppo H

Celtic

Sparta Praga

Milan

Lille

Gruppo I

Villarreal

Qarabag

Maccabi Tel Aviv

Gruppo J

Tottenham

Ludogorets

Lask

Gruppo K

CSKA Mosca

Dinamo Zagabria

Feyenoord

Gruppo L

Gent

Stella Rossa di Belgrado

Hoffenheim