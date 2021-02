Le squadre degli ottavi di Europa League

Ieri le gare di ritorno dei sedicesimi di Europa League hanno definito le squadre che prenderanno parte agli ottavi: Dinamo Kiev, Milan, Roma, Molde, Dinamo Zagabria, Slavia Praga, Young Boys, Manchester United, Olympiakos, Ajax, Arsenal, Granada, Rangers G, Shakthar D e Villarreal.

Il Napoli non è riuscito nell’impresa, vedremo solo Milan e Roma come rappresentanti italiane agli ottavi.

Sorteggi, i pericoli per Milan e Roma

Un po’ con fatica il Milan è riuscito ad accedere agli ottavi, molto più semplice per la squadra di Fonseca che ha battuto i portoghesi in entrambe le gare. Il vero pericolo nel prossimo step della competizione è quello di incontrare le inglesi rimaste in corsa: Manchester United, Tottenham e Arsenal. Ci sono poi le squadre che potremmo definire “più abbordabili” come i norvegesi del Molde e la squadra dello Young Boys. Sul versante spagnolo, in gara ci sono Villarreal e Granada, due squadre che sanno rendersi pericolose ma che entrambe le italiane hanno le doti per poter eliminarle.

Il sorteggio, che vedrà gli accoppiamenti e ci svelerà quali saranno le prossima avversarie di Milan e Roma, è previsto per oggi, 26 febbraio 2021 alle ore 13 presso il quartier generale della UEFA, a Nyon in Svizzera.

Quando si giocheranno gli ottavi di finale

Le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League si giocheranno giovedì 11 marzo 2021, mentre le gare di ritorno sono in programma giovedì 18 marzo 2021. Come avvenuto finora, le sfide si disputeranno in due fasce orarie, alle ore 18:55 e alle ore 21. Una volta concluse le gare degli ottavi, seguirà il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di Europa League, che si svolgerà venerdì 19 marzo 2021.