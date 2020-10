Sorteggio Champions: Inter, Atalanta e Lazio in terza fascia

Questo pomeriggio i sorteggi Champions, difficoltà per le italiane

Questo pomeriggio avranno luogo i sorteggi per i Gironi di Champions League, la Juventus è in prima fascia, mentre si fa dura per Inter, Lazio ed Atalanta che si ritrovano in terza fascia.

Di seguito l’elenco delle quattro fasce:

PRIMA FASCIA:

Bayern Monaco (campione in carica Champions e campione nazionale Germania)

Siviglia (vincitrice Europa League)

Real Madrid (campione nazionale Spagna)

Liverpool (campione nazionale Inghilterra)

Juventus (campione nazionale Italia)

Psg (campione nazionale Francia)

Zenit San Pietroburgo (campione nazionale Russia)

Porto (campione nazionale Portogallo)

SECONDA FASCIA:

Barcellona (coefficiente 128,000)

Atletico Madrid (coefficiente 127,000)

Manchester City (coefficiente 116,000)

Manchester United (coefficiente 100,000)

Shakhtar Donetsk (coefficiente 85,000)

Borussia Dortmund (coefficiente 85,000)

Chelsea (coefficiente 83,000)

Ajax (coefficiente 69,500)

TERZA FASCIA:

Dinamo Kiev (coefficiente 55,000)

RB Lipsia (coefficiente 49,000)

Inter (coefficiente 44,000)

Olympiacos (coefficiente 43,000)

Lazio (coefficiente 41,000)

Atalanta (coefficiente 33,500)

Krasnodar (35,500)

Salisburgo (53,500)

QUARTA FASCIA: