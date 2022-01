Spezia Hellas Verona, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Di sicuro c’è solo che si gioca. Spezia contro Hellas Verona è una delle partite superstiti del turno dell’epifania in serie A. Gli scaligeri arriveranno in Liguria con una rosa rattoppata a causa dei numerosi casi di Covid (anche se, tranne Magnani, non è stato comunicato il nome dei positivi). Di contro lo Spezia, galvanizzato dall’ultimo successo in trasferta contro il Napoli, vuole continuare nel momento positivo, sfruttando magari anche le assenze degli avversari per tirarsi ancor di più fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica.

Spezia Hellas Verona, le probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Bourabia, Bastoni, Reca; Strelec, Agudelo

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Ceccherini, Sutalo; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone

Spezia Hellas Verona, i precedenti

In serie A si registra solo un precedente al Picco di La Spezia tra le due formazioni, ed è datato allo scorso anno. Qui si impose il Verona grazie a uno spettacolare gol in rovesciata di Zaccagni, uno dei più belli dell’intero campionato. Zaccagni andò a segno anche nel precedente incontro, in serie B, datato alla stagione 18/19 quando i gialloblu vinsero per 1-2 con i gol proprio di Zaccagni e di Gustafson.

Spezia Hellas Verona, dove vederla

La partita, che comincerà alle 14:30, sarà visibile su DAZN