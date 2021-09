Spezia Milan, probabili formazioni e dove vederla: TV e streaming

La squadra rossonera sarà ospite della squadra ligure di Thiago Motta, uscita sconfitta nell’ultima gara di serie A.

Dopo il turno infrasettimanale torna subito di scena la 6 giornata di campionato che vedrà affrontare lo Spezia di Thiago Motta contro il Milan di Pioli nell’anticipo delle ore 15.

Punti pesanti per entrambe le squadre visto che i liguri sono a quota 4 e sono a caccia di punti salvezza mentre i rossoneri cercano conferme per avvicinarsi al Napoli capolista.

Spezia – Milan, queste le probabili formazioni

Niente turnover dopo mercoledì sia per Thiago Motta che per Pioli, che ritrova dal 1′ minuto Kessie e Theo Hernandez. Solito modulo per Thiago Motta che si affida soprattutto a Verde e Maggiore che nonostante la sconfitta hanno “spaventato” la Juventus.

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Ferrer, Bourabia; Verde, Maggiore, Gyasi; Antiste.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

Spezia – Milan, TV e Streaming

L’anticipo Spezia-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv compatibili con le app.

Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Spezia-Milan in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app su IOS o Android.