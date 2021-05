Spezia, miracolo italiano

Lo Spezia supera il Torino per 4-1 nella sfida salvezza della 37ma giornata di serie A. Rete di Saponara al 19′, raddoppia di Nzola per i liguri al 41′ su rigore. Nella ripresa Belotti accorcia le distanze per i granata al 53′ ma la formazioen di Italiano vaa il tris ancora con Nzola al 74′ e chiude i conti all’84’ con Erlic. Lo Spezia con questo successo si salva e resta in serie A mentre il Torino resta al quart’ultimo posto con 35 punti, a quattro lunghezze dal Benevento che domani affronterà il retrocesso Crotone.