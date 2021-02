Spezia-Parma 2-2

Allo Stadio Alberto Picca Spezia-Parma hanno diviso la posta chiudendo il match 2-2. La formazione di D’Aversa ha dominato nel primo tempo portandosi avanti di due gol, il primo di Karamoh al 17′, il secondo di Hernani al 25′. Nel secondo tempo è lo Spezia a farla da padrone e recupera di due gol di svantaggio grazie ad una doppietta di Gyasi (52′-72′). In classifica i padroni di casa rosicchiano un altro punto lontano dalla zona di retrocessione, il Parma invece è sempre più lontano dalla salvezza, al momento è in 19^ posizione.

Spezia-Parma, D’aversa: “C’è rammarico”

In seguito al pareggio contro lo Spezia, l’allenatore del Parma, D’aversa, dichiara: “In Serie A non ci possiamo permettere di concedere questi gol, sia sul primo che nel secondo ci sono state disattenzioni ma non dovute al baricentro della squadra. Il rammarico c’è perché in queste ultime due partite sul campo la squadra meritava un risultato diverso, sia contro l’Udinese sia anche oggi. Avremmo meritato qualcosa in più, sotto l’aspetto della prestazione siamo stati superiori agli altri. Però alla fine portiamo a casa un punto ed è un rammarico. Su questo bisogna riflettere, su entrambi i gol è stato un po’ troppo facile per gli avversari. Bisogna migliorare, alla lunga i punti vengono a pesare”.