Roma, Spinazzola brucia le tappe, torna già in campo

Spinazzola sta recuperando molto velocemente, ieri allenamento atletico personalizzato sotto gli occhi di Mourinho

Voleva tornare in campo molto in fretta Leonardo Spinazzola, visto la velocità nel tempo di recupero, la sua potrebbe non essere solo una frase fatta. Ieri l’esterno della nazionale è tornato in campo per la prima volta, ha svolto una sessione atletica personalizzata sotto gli occhi di Mourinho, che non vede l’ora di averlo a disposizione. Il recupero completo è ancora lungo, ma il rientro prima della fine dell’anno non è così utopistico, se dovesse rispettare i tempi e tornare prima di gennaio, le strategie di mercato della Roma potrebbero cambiare. Tiago Pinto, su richiesta del tecnico, è alla ricerca di un esterno per rattoppare la mancanza di giocatori nel reparto, ma il recupero di Spinazzola a pieno regime cambierebbe tutto, tornando a cavalcare la fascia sinistra dei giallorossi. Una buona notizia per Mourinho, prima della partenza verso l’Ucraina per l’impegno di stasera in Conference League contro il Zorya Lugansk.