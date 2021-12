Il presidente del Napoli annuncia: “partiremo dal 1926”

Il Napoli sta disputando una grandissima stagione dopo la cocente delusione dello scorso anno in cui non è riuscita a qualificarsi in Champions League. All’epoca al timone c’era Gattuso, ora Spalletti che sta facendo un ottimo lavoro con la squadra, restituendo grinta e bel gioco. I tifosi con lui hanno iniziato a credere nuovamente allo Scudetto che manca da ormai 32 stagioni. Infatti l’ultima vittoria del campionato da parte degli azzurri risale al 1990 con in campo Diego Armando Maradona. In questi 30 anni sono successe molte cose: fallimento societario, risalita con conquiste importanti come la promozione in Serie A, Champions League giocate da protagonista e tante vittorie che l’hanno riportata come big del calcio italiano.

Una storia che parte dal 1926 e va raccontata. Questa è l’idea di De Laurentiis e che presto vedrà la luce con una serie. Lo ha confermato alla presentazione del libro di Walter De Maggio ” I grandi calciatori”. “Stiamo registrando 30 episodi, prodotti da una piattaforma internazionale e riguarderanno la storia del Napoli fino ai tempi nostri. Vedrà la luce tra un anno e mezzo circa. Avremmo registrato già la prima parte se non fosse morto Maradona. Ero in procinto di andarlo a trovare per registrare i primi episodi. Si parte dal 1926 e includerà anche il prossimo campionato“.

Parole che faranno felici i tifosi e che segue il filone di molte serie dedicate ai club di calcio. Ultima in ordine cronologico “All or Nothing – Juventus” la docu-serie su l’ultima stagione bianconera guidata da Andrea Pirlo.