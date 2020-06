Stadi aperti, Ricciardi: “Tifosi alla stadio? Forse prima del previsto”

Il consulente del Ministero della salute,Walter Ricciardi, manda segnali di speranza per il ritorno dei tifosi allo stadio

Durante il suo intervento su Radio 2 il consulente del Ministero della Salute e rappresentante italiano al Consiglio dell’OMS, Walter Ricciardi, si è espresso sul tema degli stadi aperti. Queste le sue parole: “Teoricamente si potrebbe già aprire. Abbiamo zone a zero casi da diversi giorni. Queste manifestazioni non possono prescindere dalle misure di sicurezza e farle rispettare a migliaia di persone è difficile. É una ipotesi che si farà nel momento in cui la circolazione del virus sarà ridotta ai minimi termini. Non è da scongiurare il rischio, ma bisogna prepararsi per fare in modo che sia ridotto. Siamo in una fase di grande miglioramento nella stragrande maggioranza delle regioni, ma non ne siamo usciti. Dobbiamo essere ancora vigili per evitare una seconda ondata”.