Stagione finita per Rog

Brutte notizie per il Cagliari e per il tecnico Eusebio Di Francesco. Infortunio grave per Marko Rog, per il centrocampista legamento crociato rotto e arrivederci alla prossima stagione. Una defezione che costringerà il Cagliari a tornare sul mercato, si tenta l’assalto decisivo a Nainggolan, il ritorno del belga obiettivo numero 1 dei sardi.