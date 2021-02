Stanchi di Facebook o Instragram? Provate i nuovi social network

La nuova era dei social network



I social network sono ormai diventati parte della nostra vita e tutti abbiamo almeno un profilo attivo che utilizziamo diverse volte al giorno. Se siete stanchi e annoiati di utilizzare i soliti social network come Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest, potete sempre iscrivervi a nuovi social, nati da alcuni mesi e che hanno conquistato già milioni di utenti.

Twitch

Uno dei più apprezzati social network del momento è sicuramente Twitch, una piattaforma di live streaming gestita dal colosso dell’e-commerce Amazon. Il social Twitch è molto amato dagli appassionati di gioco online o di eSports, visto che permette di trasmettere in diretta le proprie sessioni di gioco o semplicemente di condividere con gli altri le proprie passioni. Il social Twitch è usato da molti scommettitori esperti che sono soliti postare consigli, strategie e suggerimenti per vincere su Netbet e altre piattaforme di gioco .

Caffeine

Se volete seguire eventi in diretta live, come presentazioni di anteprime cinematografiche, competizioni sportive o semplicemente seguire le trasmissioni live dei vostri amici, potete farlo iscrivendovi al social Caffeine. La piattaforma Caffeine è stata scelta per trasmettere in diretta i giochi invernali di Aspen e la casa di produzione 21st Century Fox l’ha scelta per pubblicare i suoi nuovi contenuti in esclusiva. Su Caffeine si possono inserire commenti o reazioni ai video e interagire tramite chat con gli altri utenti.

MeWe

Per chi non si sente sicuro a pubblicare su Facebook e ricerca un social network che adotta una privacy trasparente e che non acquisisce i vostri dati sensibili, potete decidere di iscrivervi a MeWe. Il social MeWe è molto simile a Facebook, sia per interfaccia che per funzioni, con l’unica differenza che gli utenti hanno la sicurezza che i loro dati saranno protetti e che ogni contenuto condiviso, compresi messaggi scritti e vocali, saranno automaticamente cancellati dai server della società.

Lasso e Rumble

Se avete già usato Tik Tok, ma non vi piacciono i contenuti postati o desiderate più libertà di azione, potete decidere di iscrivervi a Lasso o a Rumble.

Lasso è gestito da Facebook e vi consente di postare brevi video e di modificarli con alcuni filtri e file audio. Rumble è invece simile a Tik Tok, con l’unica differenza che non vi sono censure e si possono esprimere giudizi e opinioni su qualsiasi tipo di argomento, un social più libero ma di certo non adatto ai giovanissimi.