La seconda puntata di Star in the Star

Dopo una prima puntata d’esordio deludente, va in onda stasera la seconda puntata di Star in the Star, il programma di Ilary Blasi.

Il programma è stato paragonato, già da prima di andare in onda, a “Tale e quale” e a “Il cantante mascherato”, seppur il format non sia originale e sia un adattamento del programma tedesco “Big Performance – Wer ist der Star im Star”.

Gli ascolti sono stati piuttosto bassi, hanno registrato solo l’11% di share.

I cambiamenti nella seconda puntata

Dopo questi dati è stato necessario correre ai ripari. La Mediaset ha minacciato di querelare la società di produzione Banijay Italia e si è parlato di cambiamenti radicali già a partire dalla seconda puntata.

Marcella Bella, una dei tre giudici del programma insieme a Claudio Amendola e Andrea Pucci, ha annunciato sui social importanti cambiamenti.

Tra le polemiche – oltre alle maschere poco curate – ci sono state le esibizioni eseguite in playback, la produzione ha quindi deciso di far esibire i concorrenti dal vivo.

Dopo aver svelato nella scorsa puntata l’identità sotto la maschera di Elton John (sotto cui si celava Massimo Di Cataldo) si scoprirà stasera l’identità nascosta sotto una delle maschere di Michael Jackson, Pino Daniele, Mina, Madonna, Lady Gaga, Zucchero, Claudio Baglioni, Patty Pravo e Loredana Bertè.