Stasera Milan -Roma; fischierà Giacomelli

Piero Giacomelli per Milan – Roma

Occhi puntati questa sera sul posticipo del lunedì che vedrà di fronte il Milan, alla ricerca della prima fuga “scudetto” ed in serie positiva da ben 21 gare tra campionato e coppe (compresa la parte finale della scorsa stagione) e la Roma, partita in salita a causa del “pasticciaccio Diawara” ma poi incanalatasi sulla giusta rotta e comunque imbattuta in serie A (sul campo) da 12 turni dalla ripresa post Covid.

A fischiare in questa importante sfida è stato chiamato Piero Giacomelli, arbitro controverso e contestato per alcune decisioni prese in passato ma in ascesa nelle ultime stagioni.

Le statistiche di Giacomelli con Milan e Roma

Con lui il Milan ha finora totalizzato 10 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte; decisamente più positivo il bilancio della Roma con il direttore di gara di Trieste che vede i giallorossi vittoriosi in 9 circostanze, con 4 nulla di fatto ed una sola sconfitta, maturata però proprio a Milano contro i rossoneri lo scorso 28 giugno (2-0 il finale).

Le statistiche di Giacomelli in serie A

L’arbitro triestino ha diretto finora 137 gare nella massima serie mostrando 522 cartellini gialli; 14 le espulsioni a seguito di doppia ammonizione, 12 quelle dirette e 49 i calci di rigore concessi. Ultima gara diretta (finora l’unica in questa stagione) Fiorentina – Sampdoria, chiusasi con la vittoria esterna dei doriani e con un rigore concesso poi realizzato da Quagliarella.