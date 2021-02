Stella Rossa-Milan 2-2

Il Milan passa due volte in vantaggio a Belgrado, ma per due volte viene raggiunto dagli avversari. Il primo gol per i rossoneri è un’autorete di Pankov al 42′; i padroni di casa pareggiano con Kanga al 52′. Pochi minuti e, su rigore, Hernandez porta il Milan sul 2-1. I rossoneri vengono beffati in pieno recupero, quando Pankov si fa perdonare l’autogol con il gol del 2-2 al 90+3.

Stefano Pioli: “Abbiamo fatto la nostra partita”

L’allenatore del Milan parla dell’importante pareggio dei suoi ragazzi a Belgrado, nonostante mostri anche l’amaro in bocca di non averla chiusa prima: “Non abbiamo avuto la qualità per cercare il terzo gol. Purtroppo usciamo dal campo con una non vittoria che avremmo meritato. Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo concesso qualcosa ma devi cercare di giocare bene. Abbiamo fatto un periodo con tanti infortunati, chi ha giocato spesso ha speso tanto. Ora dobbiamo ritrovare la condizione di chi rientra dall’infortunio. Non abbiamo avuto oggi la personalità per farli correre un po’ di più. C’erano gli spazi per fare il terzo gol ma la squadra sta bene. Noi abbiamo tutte le qualità per fare bene da qui alla fine”. Intanto un nuovo infortunio in casa Milan, Bennacer, Pioli commenta così: “La nota dolente è la ricaduta di Bennacer, pensavo di non correre più rischi. E’ la cosa negativa della serata. Peccato era un ragazzo che stava dando tanto e ora si deve fermare di nuovo”. Adesso testa al derby, domenica sera posticipo contro l’Inter a San Siro, Pioli afferma: “I derby sono stati sempre equilibrati, credo che la squadra che riuscirà a non subire gol avrà la possibilità di vincere. Siamo molto vicini noi e l’Inter come livello, la sfida arriva al momento giusto”.