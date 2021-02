Stella Rossa-Milan, tutto sulla sfida dei rossoneri

Stella Rossa-Milan

Stella Rossa e Milan hanno pareggiato 2-2 nell’incontro valido per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Rossoneri in vantaggio nel primo tempo con l’autorete di Pankov al 42′. Nella ripresa il pareggio, su rigore, di Kanga (52′). La squadra di Pioli si riporta avanti con il penalty di Theo Hernandez (61′), nel recupero Pankov firma il 2-2 (93′). I padroni di casa hanno chiuso in dieci per l’espulsione di Rodic (77′). Il ritorno è in programma tra sette giorni a San Siro.

Stella Rossa-Milan 2-2 Tabellino e Highlights

RETE: 42′ Aut. Pankov, 52′ rig. Kanga, 61′ rig. Theo Hernandez, 90+3′ Pavkov

STELLA ROSSA: Borjan; Pankov, Milunovic, Degenec; Gobeljic (74′ Gajic), Kanga, N. Petrovic (82′ Sanogo), Rodic; Ben Nabouhane (62′ Falco), Ivanic (80′ Bakayoko); Falcinelli (80 Pavkov). A disposizione: Popovic, Gavric, S. Srnic, Vukanovic. Allenatore: Stankovic

MILAN: G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez (78′ Dalot); Bennacer (38′ Tonali), Meite; Castillejo, Krunic, Rebic (45′ Rafael Leao); Mandzukic (82′ Calhanoglu). A disposizione: A. Donnarumma, Tatarusanu, Calabria, Gabbia, Kjaer, Kessie, Saelemaekers, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

AMMONITI: Romagnoli, Milu