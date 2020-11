Stop per Valverde: salterà Inter-Real Madrid

Non è stata una buona serata ieri per il Real Madrid, che oltre a perdere in casa del Valencia per 4-1, dovranno fare a meno di Valverde per circa un mese per infortunio.

Gli esami strumentali hanno mostrato un infrazione alla parte posteriore dell’osso tibiale della gamba destra, che terrà fuori dal campo l’uruguayano per oltre un mese.

Il 25 novembre il Real Madrid sarà atteso a Milano per la gara di ritorno contro l’Inter valida per la fase a gironi della Champions League. Per l’occasione Zidane non potrà contare su Federico Valverde.