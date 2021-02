Super Inter, 3-0 al Milan, Conte: “Derby d’alta classifica, proseguiamo la crescita”

Milan-Inter 3-0

Impeccabile l’Inter preparata da Antonio Conte per affrontare il derby. L’obiettivo di blindare il primo posto e riuscito, per il Milan si mette male. Lautaro Martinez mette a segno una splendida doppietta, anche Lukaku ci mette la firma. Vittoria messa a segno anche grazie ad un grande Handanovic, che non lascia passare nessuno.

Antonio Conte: “Complimenti ai ragazzi”

Antonio Conte entusiasta della vittoria della sua squadra, a Sky Sport dichiara: “Devo fare i complimenti ai ragazzi, sono stati gli assoluti protagonisti. La mia vittoria più bella in nerazzurro? Io mi auguro che sia sempre la prossima, ma sicuramente è stata una grande partita. Non so se può essere la spallata decisiva al Milan. A livello psicologico io temo tanto le prossime due gare, contro Genoa e Parma, perché sono ostiche e dovremo dimostrare di aver fatto lo step necessario per rimanere in vetta fino alla fine. Ci diranno tanto su cosa vogliamo fare da grandi”. Vincere il derby è sempre un’emozione, Antonio Conte afferma: “Non dimentichiamoci che era un derby d’alta classifica per la prima volta dopo tanti anni e che c’era grande pressione. I calciatori sono stati bravissimi. Stiamo proseguendo la crescita e sono davvero contento, anche perché abbiamo preparato bene la sfida e abbiamo sfruttato bene le situazioni che ci aspettavamo si potessero creare. Comunque complimenti al Milan e a Pioli per il grande lavoro, vogliamo dedicare questo successo ai nostri tifosi, che ci hanno veramente caricato oggi prima del match, mettendoci anche una certa pressione, che siamo stati bravi a trasformare in energia positiva”.