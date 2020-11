Supercoppa italiana: primati, curiosità e statistiche

L’edizione che andrà in scena il 20 gennaio allo Stadio Mapei di Reggio Emilia sarà la numero 33 della Supercoppa di Lega, meglio nota come Supercoppa italiana. Ad affrontarsi i campioni d’Italia in carica e la vincitrice della Coppa Italia dello scorso anno. Cerchiamo di conoscere di più sulla storia della finale di Supercoppa fra Napoli e Juventus.

La Supercoppa italiana rispecchia il dominio in campionato

Se analizziamo l’albo d’oro della competizione ci rendiamo conto immediatamente del fatto che le squadre che hanno vinto più volte la Supercoppa, sono anche le squadre che hanno vinto più scudetti. La proporzione con il campionato viene mantenuta e la Juventus, candidata alla vittoria anche dell’attuale campionato italiano 202-2021 secondo bookmaker e quote delle scommesse di Serie A , proverà ad ottenere il suo nono successo nella Supercoppa. La Juve non è infatti solo la prima squadra d’Italia in termini di vittorie in campionato, bensì anche in Supercoppa di Lega, seguita dal Milan con sette vittorie e Inter con cinque. Il podio è praticamente lo stesso delle vittorie in campionato, con i bianconeri davanti alle due milanesi.

Dybala bomber di Supercoppa con quattro reti, ma Sheva ha il primato dell’unica tripletta

Come prevedibile anche i primi cinque posti della classifica dei marcatori della competizione sono occupati da calciatori di Juventus, Milan e Inter. Il giocatore più prolifico nella competizione è Paulo Dybala, il “10” juventino ha messo a segno quattro reti in cinque presenze ed è seguito in questa speciale classifica da nomi importanti. Ci sono infatti Eto’o, Del Piero, Tevez e Shevchenko a tre reti, mentre interrompe il dominio di Juventus, Inter e Milan l’argentino Batistuta in maglia viola della Fiorentina con due goal. Nota di merito per Shevchenko: l’ucraino ex grande centravanti bandiera del Milan, è l’unico calciatore ad aver siglato una tripletta, nel 2004.

Buffon e Stankovic i più vincenti della competizione

Gianluigi Buffon è fra i calciatori più vincenti di tutti i tempi. In Italia in particolare non c’è competizione con il portiere juventino nato a Carrara 42 anni fa : 10 gli scudetti vinti, e record assoluto e sei le Supercoppe italiane, di cui una con il Parma; quest’ultimo primato è condiviso con Dejan Stankovic che ha anch’egli diviso i successi fra due squadre: Lazio (2) e Inter (4). La differenza è che l’ex portiere azzurro campione del mondo del 2006 potrebbe a gennaio vincere la sua settima Supercoppa, anche se siamo sicuri cederebbe diversi trofei per vincere la Champions League, trofeo che manca nella sua bacheca .

Curiosità: Balotelli il più giovane marcatore della competizione e Keane fa il goal più veloce

Mario Balotelli all’età di 18 anni e è il calciatore più giovane ad aver segnato un goal in una finale di Supercoppa: l’illusorio momentaneo 2-1 poi pareggiato da Vucinic nella finale del 2007-2008, manifestazione poi vinta dai nerazzurri ai rigori. Invece è di Keane il goal più veloce della competizione: secondo minuto di Lazio-Inter 4-3. Poi due record juventini: Ronaldo il giocatore più anziano ad aver segnato nella competizione a 33 anni e 345 giorni; Carlos Tevez il più anziano ad aver realizzato una doppietta nella finale. Gli allenatori più vincenti sono Lippi e Capello, con quattro successi a testa: Juventus e Milan si ripropongono ancora.

La Supercoppa di Lega è stata teatro di partite belle e avvincenti e si tratta del primo trofeo della stagione ogni anno da quando è stata istituita la competizione. Può rappresentare il completamento della stagione passata e in taluni casi può significare una magra consolazione per la stagione in corso. Per Napoli e Juventus sarà sfida per ottenere il primo dei quattro trofei stagionali imposti come obiettivo a inizio stagione.