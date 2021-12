Solo 4 partite giocate nel weekend

Il weekend appena trascorso è stato piuttosto scarno a livello di gare perché ne sono state giocate solamente 4: Trento ha dovuto rinviare la propria trasferta a Milano perché impegnata nel Mondiale per club e la partita tra Verona e Piacenza è stata rinviata a causa di alcuni positivi tra le fila piacentine. Perugia continua la sua corsa sbarazzandosi in 4 set dell’ostica Monza grazie alla grande prova di Anderson (MVP della partita) e Leon che ha fatto 22 punti. Importante vittoria anche di Modena contro Taranto, mentre nella parte bassa della classifica si muovono Latina che batte in 3 set il fanalino di coda Ravenna e Vibo Valentia che ha ragione di Padova al tie-break.

Superlega volley, i risultati della dodicesima giornata

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova 3-2 (25-22, 25-20, 19-25, 24-26, 15-10)

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Gioiella Prisma Taranto 3-1 (17-25, 27-25, 25-19, 25-16)

Sir Safety Conad Perugia-Vero Volley Monza 3-1 (25-14, 25-18, 22-25, 25-20)

Top Volley Cisterna – Consar Ravenna 3-0 (25-16, 25-16, 25-16)