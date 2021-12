Superlega volley, i risultati della quattordicesima giornata

Solo 3 partite giocate a Santo Stefano

Delle 6 partite in programma per la quattordicesima giornata della Superlega volley (la prima del girone di ritorno) solamente la metà di queste hanno avuto luogo a causa del Covid che ha imposto il rinvio alle gare rimanenti. A giocare sono state le prime tre della categoria che non hanno sbagliato dimostrando di non essere appesantite il giorno dopo il pranzo di Natale. Passa 3-1 contro Latina la Sir Safety Perugia che perde il primo set, ma si riscatta vincendo i successivi 3 imponendo la sua forza (nel terzo set la Top Volley è stata lasciata a 10 punti). Bene anche Civitanova che si sbarazza in 3 set di Padova con un Anzani in grande giornata (capace di 7 punti con l’86% di positività in attacco). Bene, infine, anche Trento che deve sudare nel derby dell’Adige contro Verona, ma che riesce ad avere la meglio al tie-break portando a casa 2 punti.

Superlega volley, tutti i risultati della quattordicesima giornata

Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova 3-0 (25-20, 25-17, 25-20)

Top Volley Cisterna – Sir Safety Conad Perugia 1-3 (27-25, 19-25, 10-25, 19-25)

Verona Volley – Itas Trentino 3-2 (13-25, 29-31, 25-20, 25-10, 15-12)