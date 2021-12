Superlega volley, i risultati della tredicesima giornata

Anche due partite rinviate per Covid

Perugia è campione d’inverno

Tutti gli occhi erano puntati sulla super sfida di Civitanova tra la Lube e la Sir con i padroni di casa che sognavano l’aggancio in testa ai perugini nell’ultima giornata del girone di andata. Invece sono stati gli ospiti a prevalere al termine di una partita durata 4 set, ma mai veramente in discussione: la Sir Safety Perugia ha vinto con merito e ha mantenuto il primato contro una Lube Civitanova scarica e che ha perso Lucarelli per un infortunio muscolare. Modena passa a Padova con un netto 3-0 con Nimir e Leal sugli scudi (14 punti a testa). Senza storia anche Trento-Latina con l’Itas che vince 3-0 con ampi distacchi.

Superlega volley, tutti i risultati della tredicesima giornata

Vero Volley Monza – Verona Volley 3-2 (25-17 23-25 26-24 22-25 17-15)

Itas Trentino – Top Volley Cisterna 3-0 (25-15 25-14 25-22)

Cucina Lube Civitanova – Sir Safety Perugia 1-3 (15-25 20-25 30-28 21-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (rinviata per Covid)

Kioene Padova – Leo Shoes Perkin Elmer Modena 0-3 (22-25 21-25 18-25)

Gioiella Prisma Taranto – Allianz Milano (rinviata per Covid)