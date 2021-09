L’Italia di Mancini fermata dalla Svizzera

Solo un pari per l’Italia in terra elvetica, uno 0 a 0 che complica il cammino degli azzurri. Occasionissima nella ripresa, Jorginho ha l’occasione per sbloccare la gara su calcio di rigore concesso per fallo su Berardi. Il centrocampista del Chelsea tentenna e sbaglia dal dischetto. 0 a 0 e gara opaca, nei prossimi impegni l’imperativo sarà vincere.