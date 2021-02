Trasferta positiva a Trento per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, che esce vittoriosa dalla sfida contro la Dolomiti Energia Trentino, concludendo la 19 giornata con un punteggio di 70-81.

Ora la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si concentra sulla Final Eight di Coppa Italia contro il Banco di Sardegna Sassari, in programma al Mediolanum Forum di Assago venerdì 12 febbraio alle 20;45.

Tabellini



DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO 70-81 (15-26; 36-39; 51-58)



DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Martin 10, Jovanovic ne, Pascolo ne, Conti ne, Browne 5, Forray 8, Sanders 10, Mezzanotte 6, Morgan 6, Williams 2, Ladurner 4, Maye 19

Coach: Molin



CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: Drell 12, Filloy 10, Cain 6, J.Robinson 14, Tambone, Mujakovic ne, G.Robinson 12, Basso ne, Serpilli ne, Filipovity 9, Zanotti 4, Delfino 14

Coach: Repesa



Arbitri: Lanzarini, Perciavalle, Morelli

Cronaca della partita



Nei primi minuti c’è molta intensità e al 3’ il punteggio è sul 7-5. I biancorossi trovano il vantaggio grazie a Filloy. Lo imita poi Robinson che costringe coach Molin al primo timeout della serata. Pesaro allunga sugli avversari e chiude il primo quarto con il punteggio di 15-26

I padroni di casa provano subito a reagire con Forray ma rispondono subito Filloy e Robinson con due triple. Delfino porta i suoi sul -9 e dopo un timeout, Mezzanotte riesce a ridurre ancora lo svantaggio. Alla fine del secondo quarto il punteggio è sul 36-39.

Al rientro dall’intervallo è Drell ad andare a segno portando Pesaro a +5. Morgan riesce ad accorciare le distanze ma Henri risponde e porta il punteggio sul 39-44. Pesaro continua a spingere ed al 27’ il punteggio è di 41-51. La difesa dei biancorossi costringe Trento a commettere diversi errori ed il terzo quarto si conclude sul 51-58.

L’ultimo quarto si apre con l’1/2 di Forray e con Delfino che porta il risultato sul 52-61. Trento continua ad attaccare ma a 7 minuti dal termine il punteggio è di 57-67. Inutile il tentativo di rimonta della Dolomiti Energia Trentino che perde per 70-81 contro la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che sale a quota 18 in classifica.



Queste le parole del coach Jasmin Repesa al termine del match: “Siamo arrivati qui con la concentrazione, la cattiveria e l’intensità giuste per rispondere al loro atletismo e alla loro fisicità. Abbiamo giocato una grande partita, abbiamo vinto meritatamente. Nel primo tempo abbiamo sofferto ma non troppo su alcuni aspetti che avevamo previsto, poi nei secondi 20 minuti siamo andati molto meglio a rimbalzo difensivo. Questo ci ha permesso di avere maggiore fiducia in attacco. Faccio i complimenti ai ragazzi per questa vittoria per noi importante. Ora ci attende la Final Eight di Coppa Italia che è frutto di un lavoro straordinario. Dobbiamo esserne orgogliosi, sfideremo Sassari che conosciamo molto bene dato che l’abbiamo affrontata già quattro volte. Andiamo a Milano per giocarcela e dire la nostra, migliorando sempre giorno dopo giorno”.