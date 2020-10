Tegola Inter, Conte disperato: un big fermo ai box

Nuovi problemi in casa Inter, Sensi in dubbio, stop in allenamento

Conte avrà un bel grattacapo a centrocampo, con Brozovic non al top e Stefano Sensi in dubbio per un fastidio in allenamento, e Gagliardini ancora out perché positivo al Covid tornerà sicuramente Radja Nainggolan. Sensi ieri ha svolto terapie e oggi saranno valutate le sue condizioni e se non avrà dolore potrà almeno andare in panchina.

Conte è alle prese con una rosa ridotta all’osso tra infortuni e casi Covid, e in vista dell’esordio in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach, sicuramente butterà sicuramente nella mischia Eriksen e Sanchez.