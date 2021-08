Zapata out un mese

Brutte notizie in casa Atalanta, l’attaccante colombiano Duvan Zapata dovrà star fermo almeno un mese. Il trauma distorsivo al ginocchio destro farà saltare al centravanti bergamasco le prime due partite di campionato e la convocazione in nazionale. Le previsioni per il rientro non sono chiare ma salvo complicazioni rivedremo in campo Zapata o contro la Fiorentina, terza giornata di campionato, o alla prima di Champions League (15-15 Settembre).